Primarie per la segreteria del Pd I seggi aperti anche ai non iscritti

Il Partito democratico eleggerà il prossimo segretario nazionale con le primarie aperte di domenica, alle quali potranno partecipare anche i non iscritti, per scegliere tra i due candidati risultati più votati – sempre a livello nazionale – nelle assemblee svoltesi nei circoli e riservate ai tessrati. Si celebrano dunque anche a Sarzana le elezioni primarie per la scelta fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein condotti fin qui dal voto di oltre 150.000 iscritti.

I dem sarzanesi si stanno organizzando per garantire l’accesso al voto, oltre che agli iscritti, anche a tutti cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia e ai cittadini di paesi extra Ue in possesso di Permesso di soggiorno anche non iscritti ma che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd. I non iscritti dovranno avere con sé il certificato elettorale e faranno un versamento di 2 euro.

Ecco dove si potrà votare, sempre dalle 8 alle 20. Al Circolo Arci Grisei per chi alle elezioni vota nei seggi 10, 11, 12 e 24. Al Centro Sociale di Falcinello per chi vota nel seggio 13. Al Circolo Arci Bradia per chi vota nei seggi 14 e 15. Al Circolo Arci Nave per chi vota nei seggi di Nave e Sarzanello 16, 17, 18 e 22. Nella sede Pd di piazza Matteotti 9 per chi vota nei seggi da 1 a 7 (Centro storico - Trinità). Al Centro Sociale di Battifollo per chi vota nei seggi 8, 9 e 23 (Battifollo e Crociata). Al Centro Sociale di San Lazzaro per chi vota nei seggi 19 e 20 ed infine nella sede della Pro Loco di Marinella per chi vota nel seggio 21. "Un salutare, diretto esercizio di partecipazione democratica – commentano i dem –. Uno strumento per contribuire attivamente al rilancio del Pd e del Centrosinistra; una tappa importante della costruzione di un’alternativa alla Destra anche a Sarzana".