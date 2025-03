Presenze record a Run for Malawi. Raccolta fondi oltre le aspettative

Record di presenze per la Marcia Run for Malawi che si è svolta domenica scorsa ad Arcola. Ben 256 partecipanti e soprattutto quasi mille euro ricavati e donati alla missione di Balaka di padre Mario Pacifici, prete missionario. E’ stata una bellissima manifestazione che ha unito sport, solidarietà, socializzazione, persone di età diverse tutte insieme per un unico scopo. La raccolta fondi inoltre ha superato tutte le aspettative "Un grazie speciale al delegato allo sport Ferdinando Coppola, al Comitato marce, allo staff del Comune Di Arcola, a Evolution Sport_ – ha detto il vicesindaco Gianluca Tinfena presente all’evento – e a tutte le nostre associazioni per l’impeccabile organizzazione". Il gruppo più numeroso che è stato premiato quello degli escursionisti spezzini che erano in 34. Nel finale l’Alleluya Band, composta da ragazzi del Malawi, che si è esibita per la gioia di tutti. La marcia non competitiva viene organizzata tutti gli anni, dal 2014, organizzata dal comune di Arcola, in collaborazione con il comitato marce della Spezia, per la raccolta fondi per la comunità di Balaka in Malawi, con la quale l’amministrazione ha da tempo consolidato un rapporto di amicizia avviato grazie all’opera e all’impegno di Marco Biagioni noto e stimato pediatra di Arcola. Dal Malawi una splendida scultura, due mani che si abbracciano, donata come segno di aiuto reciproco e dell’amicizia che lega Arcola a Balaka. Sarà posta nella sala comunale