Premi agli studenti per la Costituzione

Dopo lo stop forzato di due anni, torna il concorso ’I giovani e la Costituzione Repubblicana’ organizzato dai comuni di Arcola e Ameglia e dall’Anpi. Sono 5 le classi partecipanti: le due quinte della primaria di Ressora e di Romito Magra e le terze medie Isa 18, che hanno presentato alla giuria elaborati grafici, multimediali e scritti. La premiazione mercoledi 1 giugno alle 10.30 nell’auditorium delle medie Bastreri di Arcola, alla presenza delle autorità e della dirigente scolastica. Ai vincitori buono acquisto per materiale scolastico. Elaborati esposti nella sala del Mutuo Soccorso in via Gordesco dalle 10 alle18 di giovedi 2 giugno.