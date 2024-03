"Posto di polizia al San Bartolomeo"

Serve un presidio di polizia anche al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana. Lo ha dichiarato ieri il presidente del consiglio regionale, lo spezzino Gianmarco Medusei, intervenendo in occasione della Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Ogni anno nel nostro Paese vengono denunciati circa 3 mila casi di minacce e aggressioni. La Liguria è tra le regioni più colpite, dopo Lombardia ed Emilia Romagna, con 331 casi di aggressioni fisiche o verbali nei primi 6 mesi del 2023. "Un problema serio – ha detto Medusei –. Ho accolto con soddisfazione la riapertura del presidio fisso di polizia nei locali adiacenti il pronto soccorso del Sant’Andrea alla Spezia. Auspico che venga destinato ulteriore personale a questi presidi in modo che possano replicarsi in altre realt quali ad esempio l’ospedale di Sarzana".