Plauso di Ruggia alla Regione per la rotatoria

"Regione Liguria è riuscita a risolvere una questione che andava avanti da decenni, uno dei tanti lasciti irrisolti dal centrosinistra". Così commenta l’annuncio del cronoprogramma della rotatoria di Bottagna il capogruppo della Lega a Vezzano, Jacopo Ruggia, già candidato sindaco per ’Il futuro è adesso’. "Con questo intervento si risolverà finalmente un annoso problema di sicurezza e si darà risposta concreta alle richieste dei cittadini della zona". Ruggia prosegue: "Andrà idealmente a completare un’altra situazione risolta dal buongoverno di centrodestra: la strada della Ripa che, non è necessario ricordarlo, è stata una delle eterne incompiute dell’amministrazione regionale. di centrosinistra, addirittura le reti di contenimento avevano i collaudi scaduti. Questo è un momento storico per nostro il territorio, che da decenni attende la realizzazione di quest’infrastruttura, strategica per tutta la Val di Vara e per l’intera provincia". E’ un’opera di cui si parla da tempo, che riguarda uno degli incroci tra i più incidentati d’Italia: "La Regione ha voluto che fosse inserita dal Mit come prioritaria nel contratto di programma con Anas. Quest’opera completa il quadro delle infrastrutture strategiche di questo territorio, sulle quali la Regione ha investito importanti risorse: in particolare la nuova bretella Ceparana-Santo Stefano, in realizzazione, grazie a un cofinanziamento regionale di 3 milioni. Non dobbiamo inoltre dimenticare il nuovo casello autostradale di Ceparana, che verrà implementato, come da noi sempre chiesto, per consentirne l’utilizzo con tutti i sistemi di pagamento. Queste opere garantiranno, nel loro complesso, un gigantesco salto di qualità in termini infrastrutturali per il territorio".