Pista da motocross lungo il Magra Gli uffici hanno respinto la Scia

Il circuito di motocross che sarebbe dovuto sorgere in località Boettola, a Sarzana, in un’area di circa 11 ettari di competenza del Parco Montemarcello Magra Vagra, non vedrà la luce. Gli appassionati di moto cross iscritti alle associazioni afferenti alla Federazione motociclistica, che se il progetto si fosse realizzato, avrebbero potuto contare su 3 piste su cui fare pratica suddivise per categorie, vedono sfumare un’opportunità. A seguito dell’interpellanza presentata dalla consigliera dem Beatrice Casini, delle criticità evidenziate da Federica Giorgi (M5S) e dai comitati a difesa dell’ambiente, l’amministrazione ha reso noto che la Scia che l’asd moto club il Mulino aveva presentato il 12 gennaio è già stata respinta. A rispondere all’interrogazione della consigliera Casini ci ha pensato l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi. Le motivazioni del diniego sono ben presto spiegate: il 2 febbraio il Parco aveva rilevato la carenza della documentazione presentata dall’associazione specialmente sulla valutazione di incidenza ambientale, sostenendo che "la presenza di mezzi motorizzati all’interno dell’area Parco, in zona limitrofa all’alveo fluviale e alle zone umide, risulta fonte di disturbo costante per le specie viventi". Il dirigente dell’Urbanistica il 14 febbraio, forte del parere del Parco e tenendo conto dei vincoli paesaggistici di quell’area, ha quindi a respinto la Scia.

Elena Sacchelli