“Percorsi” alla ricerca della verità Cinque ospiti di altissimo profilo

La ricerca della verità sarà il tema della quarta edizione di "Percorsi", la rassegna culturale organizzata a Santo Stefano Magra dalla società Ad Astra con il contributo di Svar. Ospiti importanti quelli che hanno ufficializzato la propria partecipazione a un appuntamento tra i più apprezzati in Provincia che si svolgerà nel "salotto" di piazza della Pace nel cuore del borgo dal 24 al 27 agosto preceduti da un’altra idea che ha trovato campo all’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra: il 20 e il 22 luglio nel piazzale esterno della fabbrica incontri con Massimo Recalcati psicoanalista e direttore dell’Irpa e il drammaturgo, regista e attore Marco Paolini.

La rassegna "Percorsi" continua così la sua crescita trattando in questa quarta edizione il tema della verità insieme a Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista italiano, con l’incontro "Anagrammi della verità" il 24 agosto; Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore televisivo con "L’impegno per la verità" (25 agosto); Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvina Finzi, entrambe ingegnere aerospaziali (26 agosto alle 20.45), interverranno su "Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi" quindi sempre la sera del 26 agosto alle 21.45 Matteo Caccia, attore teatrale e conduttore radiofonico, proporrà l’intervento "Le grandi menzogne". Chiude il 27 Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore e saggista con "Memoria e verità". A presentare gli appuntamenti la sindaca Paola Sisti e Giacomo Loprieno di Ad Astra.

"Per noi la cultura - ha spiegato la sindaca - è un settore fondamentale e come spiegherò nella prossima presentazione del bilancio in consiglio non si deve abbassare l’asticella. Abbiamo inserito 180 mila euro che grazie agli sponsor diventano 250 per garantire una ricca programmazione dall’estate fino a Natal". Gli appuntamenti sono a ingresso libero tranne quelli di luglio alla Vaccari (biglietti su Vivaticket). Nelle serate di "Percorsi" laboratori per bambini organizzati dall’associazione "Crescere Insieme" nel piazzale della chiesa.

m.m.