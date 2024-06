Più parcheggi a Marinella: nuovi posti auto gratuiti. Le modifiche alla viabilità

Marinella, 9 giugno 2024 – Buone notizie per Marinella. Hanno infatti preso il via gli interventi che nell’arco di breve tempo dovrebbero portare alla realizzazione di 50 nuovi parcheggi gratuiti.

A seguito della delibera con cui la giunta Ponzanelli approvava alla fine di maggio la modifica della viabilità di alcuni tratti del borgo attraverso l’istituzione di sensi unici, sono stati delineati i nuovi stalli in uno dei tratti coinvolti dall’intervento. Dall’intersezione con via Parma a quella con via della Repubblica, nel tratto di via Papa Giovanni XXIII, dove è stato istituito il senso unico in direzione Carrara, sono stati infatti ricavati circa 30 nuovi stalli gratuiti che sono già utilizzabili. Si attende intanto che venga concretizzata anche la modifica della viabilità del secondo tratto di via papa Giovanni XIII, dall’intersezione con via Brigate partigiane al civico 28, dove grazie all’istituzione del senso unico in direzione Sarzana si potranno ricavare altri parcheggi.

In questo contesto l’assessore alla sicurezza Stefano Torri fa sapere che proprio nella giornata di venerdì il Comune ha avanzato una proposta ad Anas per incrementare i parcheggi anche sulla litoranea. Grazie al restringimento della carreggiata a 3 metri si potrebbero ricavare posti auto a lato mare. Questa la proposta avanzata all’ente proprietario del tratto stradale, con cui il Comune è intenzionato a lavorare per arrivare a un miglioramento della situazione. È stato poi chiesto di rafforzare la segnaletica stradale e in particolare gli attraversamenti pedonali per rendere più sicuro il passaggio dei soggetti fragili.

Sono arrivate notizie anche per quanto riguarda la concretizzazione del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 15 milioni di euro, cui va aggiunto il contributo comunale di 1,7 milionia, a seguito della consegna del cantiere che insiste su via della Chiesa all’associazione temporanea di imprese guidata dalla ditta Carlo Agnese. L’altra mattina il sindaco Cristina Ponzanelli con l’assessore Carlo Rampi, la stazione appaltante Ire e vari tecnici, hanno svolto un sopralluogo nella zona interessata. Si tratta del lotto Ers 1 che porterà alla realizzazione di 26 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale. Lì al momento vivono cinque nuclei famigliari che presto verranno trasferiti a San Lazzaro, in alloggi messi a disposizione da Arte. La progettazione esecutiva dovrà terminare entro 60 giorni, quindi è probabile che il cantiere possa prendere effettivamente il via alla fine dell’estate.

Elena Sacchelli