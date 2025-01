Pallamano La Sdg Spezia è tornata alla vittoria: "Nella trasferta di Arezzo un successo meritato"

Torna alla vittoria la Sdg Spezia Pallamano, che ad Arezzo s’impone per 28 reti a 22 sui padroni di casa, grazie ad una prestazione di alto livello. "Un successo meritato, costruito grazie a un primo tempo impeccabile e a una gestione intelligente della gara nella ripresa" commentano dal club del presidente Mattioni, felici per l’interruzione del digiuno degli ultimi turni. Solida difesa e attacco brillante permettono ai Seawolves di imporre il proprio ritmo, mettendo in campo una formazione organizzata, che ha limitato al massimo le soluzioni offensive dei padroni di casa. Hanno pagato le giocate ben orchestrate e finalizzazioni precise, che hanno permesso ai lupi di mare di chiudere il primo tempo con il parziale di 15-8. Il gap consistente ha permesso agli ospiti di rientrare in campo con la tranquillità giusta con cui gestire la superiorità: l’alta intensità messa in campo ha permesso alla Sdg di allungare ulteriormente il divario, fino a un massimo di +10 restando in avanti, nonostante i tentativi di reazione dell’Arezzo. Due punti preziosissimi per il team di coach Perotto, che hanno riacquistato fiducia nelle proprie potenzialità. "La prestazione ad Arezzo rappresenta un segnale importante, sia per la qualità del gioco espresso che per la capacità di gestire i momenti chiave del match" il commento finale.

Chiara Tenca