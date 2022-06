Over 65 più digitali, lezione a Sarzana per imparare a “navigare”

Articolo : Officina digitale per spiegare il web agli over 65

Sarzana, 13 giugno 2022 - Torna domani a Sarzana l’appuntamento con l’Officina Digitale, il progetto realizzato da Arci per aiutare nell’approccio alle competenze digitali le persone over 65. Come imparare a utilizzare il computer o migliorarne la conoscenza ma anche saper navigare in internet evitando pericolosi scivoloni e truffe saranno i temi affrontati nella sala multimediale della sede sarzanese dell’Arci in via Landinelli fino a ottobre. A giugno gli incontri saranno oltre a quello di domani il 21 e 28 dalle 17 alle 18.30. Info rivolgersi al numero 0187-626658.