Ottimi i risultati registrati. Il turno serale dei vigili anche la prossima estate

Polizia municipale a Vezzano: tornerà il turno serale estivo nell’ottica della tutela della cittadinanza. Lo ha confermato il sindaco Massimo Bertoni, nella consapevolezza che il progetto ha dato esiti positivi sia nel 2023 che l’anno scorso. Il periodo sarà quella tra giugno e settembre, motivato anche da un aumento della popolazione sul territorio, con una cadenza di due turni a settimana, effettuati fuori dall’ordinaria turnazione. "Un progetto motivato dall’esigenza di far fronte ad alcune problematiche che si acuiscono nel periodo estivo – spiegano dal comando congiunto Bolano e Vezzano – come disturbo della quiete pubblica soprattutto per attività rumorose, atti vandalici, rischi per la circolazione stradale connesse alla violazione di alcune norme di comportamento tra cui la guida in stato di ebrezza, violazioni Ztl".

Il report a consuntivo di tale progetto è senz’altro positivo, il servizio è stato apprezzato dalla cittadinanza che si trova comunque un punto di riferimento a cui appoggiarsi nel caso del bisogno. Confermato inoltre per il 2025 il supporto di vigilanza alle manifestazioni estive come nel 2024: "Siamo riusciti a portare a termine un progetto di presenza e controllo del buon funzionamento delle più importanti manifestazioni a Vezzano nel periodo estivo in giornate festive". In particolare la polizia municipale ha garantito la presenza alla fiera del Molinello del 2 giugno, alla Sagra de1l’uva del 14 e 15 settembre, alla processione di San Michele del 28 settembre e alla Festa delle Castagne del 6 ottobre, impegnative sia in termini di ore di servizio che di problematiche a fronte della presenza di un folto pubblico. Nell’obiettivo della sicurezza la Municipale con i Comuni di Vezzano e di Bolano ha ripristinato segnaletica verticale e orizzontale usurata. Tra le migliorie a Vezzano la posa di dossi artificiali al Molinello, via Comia, via Mercato e Montallegro, e attraversamenti pedonali rialzati in via Termo, finalizzati, a fronte di lamentele per l’alta velocità dei veicoli, a garantire una maggiore sicurezza.

Cristina Guala