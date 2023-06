Oggi l’avvio della festa Domani fiera ed eventi

Appuntamento domani per la festa al Molinello con la tradizionale fiera e molti eventi per commemorare l’apparizione della Madonna. Durante tutta la giornata, all’interno della fiera, funzioneranno banchi gastronomici a cura della Pubblica Assistenza, del Comitato festeggiamenti PratiTermo e dell’associazione "Amici del Parco – Italia Madagascar". Alle 9 nel piazzale della stazione. partirà la camminata "Ricordando il 3 Giugno 1523" con circuito ad anello da Via Del Monte, San Venerio Alto, Via Matteotti, Vezzano Alto, Vezzano Basso, organizzata dalla locale Proloco. Dalle 9 alle 13 si svolgerà l’estemporanea di pittura sul sagrato del Santuario, mentre alle 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra degli elaborati della scuola di pittura del maestro Luciano Viani nella sala della Stazione. A partire dalle 15 e fino alle 17 nel piazzale del Santuario del Molinello si svolgerà il laboratorio per bambini a cura dell’associazione "Crescere Insieme". Alle 16.15 sarà il momento della sfilata del Gruppo Musici e degli Sbandieratori di Levanto con partenza dal piazzale della stazione lungo il percorso fiera fino al Santuario di Nostra Signora del Molinello. Infine alle 17 si potrà assistere all’esibizione della centenaria banda musicale "Giacomo Puccini" di Vezzano Ligure, che sfilerà lungo il percorso della fiera fino a raggiungere il sagrato del Santuario, dove realizzerà un concerto finale. All’interno del Santuario è visibile la mostra fotografica dell’associazione Vezzano e oltre. Le messe si svolgeranno alle 9, alle 10, alle 16 e 18.30. Domani alle 18 si svolgerà una celebrazione per tutti i defunti delle tre parrocchie.

Il 500° anniversario dell’apparizione della Madonna del Molinello a Caterina Del Rosso cade quest’oggi, giornata in cui la festa inizierà alle 15 con il laboratorio per bambini a cura dell’associazione “Crescere Insieme” sul Sagrato del Santuario. Alle 18 verrà inaugurata l’esposizione delle opere del maestro Luciano Viani al bar Ravenna di Prati mentre su via Termo dalle 19 apriranno i banchi gastronomici.