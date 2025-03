"Offesa alla storia della città la dedica di una via a Craxi"

Convocato per oggi alle 17.30 il consiglio comunale che all’ordine del giorno ha anche la mozione per l’intitolazione di una via, strada o edificio a Bettino Craxi, presentata da Luca Spilamberti, capogruppo di ‘Vince Liguria Sarzana Noi Moderati’.

Una proposta che la federazione spezzina del Pci considera non solo del tutto inaccettabile per il personaggio "politico deceduto in latitanza e sfuggito al giudizio della magistratura" ma anche lesiva per la storia della città di Sarzana.

"Non possiamo che provare profonda indignazione – scrive il Pci – anche a fronte del vergognoso e perpetrato rifiuto di dedicare una via o una piazza sarzanese a Paolino Ranieri, illustre sindaco, combattente antifascista ed eroe della Resistenza. Rifiuto che, assieme ad altri episodii, rientra nel continuo tentativo di questa amministrazione a traino dell’estrema destra di cancellare la memoria antifascista della nostra città".

Dato che nessun esponente del Pci è stato eletto in consiglio comunale, la federazione hiede agli esponenti della minoranza – Pd e da Sarzana Protagonista – di non "continuare a fare da comparsa ma di svolgere il ruolo per cui è stata eletta con un netto e duro contrasto agli scempi dell’amministrazione Ponzanelli".

E.S