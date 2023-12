Nuovo piano urbanistico comunale. Avviata la fase delle osservazioni

E’ in pubblicazione da ieri il nuovo Puc, il piano urbanistico comunale di Arcola approvato il 9 maggio scorso, consultabile on line sul portale dell’amministrazione. E a una settimana di distanza, martedì 19 alle 17 nei locali della sala Pentagona di Via Trina nel Borgo di Arcola si terrà l’incontro di illustrazione aperto a tutta la popolazione, alle imprese, alle associazioni, ai professionisti. Con la pubblicazione, da oggi quindi, potranno essere presentate, da parte di tutti gli interessati, le osservazioni urbanistiche al piano comunale che saranno recepite dall’amministrazione e se accolte passeranno successivamente al vaglio della Regione.

"E’ un importante traguardo – spiega la sindaca di Arcola Monica Paganini – per avviare una nuova prospettiva di azione e consapevolezza da parte di tutti i concittadini rispetto al nostro territorio, fragile in parte e da salvaguardare, ma anche prezioso con enormi potenzialità, conciliando iniziative private e valorizzazione, anche grazie ad uno strumento agile e di facile consultazione".

Il piano urbanistico comunale, dopo anni di attesa, è stato approvato a maggio scorso durante una seduta consiliare e la votazione ha visto l’astensione da parte dell’opposizione. Il Puc è stato presentato da Paganini come un lavoro di squadra che ha visto impegnata l’amministrazione con un particolare contributo da parte del settore urbanistica Puc che nell’ultimo anno ha lavorato con il team di progettisti diretti dall’architetto Gino Piarulli.

"Un risultato importante per la nostra comunità – ha detto – il nostro territorio, le interconnessioni con i territori vicini. L’attività di pianificazione pubblica comporta una significativa responsabilità in ordine alle più generali questioni dell’allocazione delle risorse, della qualità della vita, della conservazione dell’identità territoriale. Essa si intreccia necessariamente con i temi più ricorrenti nel dibattito pubblico". Per citare solo quelli più rilevanti che sono presenti nel piano lo Sviluppo Sostenibile, il cambiamento climatico, la finitezza delle risorse naturali, la crisi delle ideologie legate alla concezione del progresso infinito. "Fase di importanza strategica – ha concluso la sindaca – è stata una corretta interpretazione dell’identità e dei valori propri del territorio arcolano".

Cristina Guala