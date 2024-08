Cambia la guida della parrocchia, Vezzano saluta don Hugo Infante

Vezzano (La Spezia), 27 agosto 2024 – Don Federico Ratti a partire dal 9 settembre prossimo sarà il nuovo parroco di Vezzano. Prenderà il posto di Don Hugo Infante, parroco del paese ormai da quasi vent’anni, destinato a trasferirsi a Riomaggiore. Succede, nella diocesi, che i sacerdoti prima o dopo siano incaricati altrove, fa parte della loro missione, e accolgono sempre le nuove destinazioni con spirito di obbedienza e di servizio al Signore. Da parte loro, i vezzanesi provano in questi giorni un sentimento duplice. Da un lato, dopo una così lunga conoscenza, si rammaricano per il distacco da don Hugo Alfonso Infante, origini colombiane, arrivato a Vezzano tanti anni fa insieme alla sorella Dolores, e inserito pienamente nella comunità di cui ha battezzato i figli, congedato i defunti, unito in matrimonio moltissime coppie, benedetto nuovi cantieri e opere realizzate nel corso del tempo. Dall’altro, invece, la stessa comunità è pronta a dimostrare accoglienza verso il nuovo parroco che arriverà.

Ordinato sacerdote il 24 novembre del 2018, prima messa il giorno seguente nella bella cornice della basilica di Santa Maria Assunta a Sarzana, don Federico Ratti lascia la parrocchia della Serra e Pugliola per raggiungere un luogo che in realtà non gli è sconosciuto. Vezzano, infatti, lo conosce bene, la sorella vive a Fornola e molto spesso ha frequentato il territorio: "Ho già svolto servizio due anni a Vezzano come seminarista accanto a don Hugo – spiega don Federico, fa noi contatatto –. E’ stato un periodo bellissimo, molta gente la conosco già, e ho avuto modo di apprezzare il fatto che tutti siano molto partecipi e accoglienti. Spero che anche chi non frequenta la Chiesa si avvicinerà. Ogni luogo che si cambia fa parte del nostro servizio che rendiamo al Signore sempre con gioia".

La novità ulteriore è che, con il passaggio di testimone, anche Valeriano finalmente avrà il parroco: don Federico infatti è stato assegnato alla cura anche di questa frazione. Prima lì prestava servizio don Alessandro in seguito assegnato a Brugnato, e attualmente celebrava la messa don Filippo, parroco di Bottagna e anche di Piana Battolla. "Con i valeranesi devo ancora fare conoscenza – spiega don Federico –, dovrò contattarli. Sono molto felice".

A salutare don Hugo che, questione di settimane, lascerà Vezzano, anche il sindaco Massimo Bertoni: "Ci dispiace moltissimo – ha detto il primo cittadino–, sono rammaricato vista la disponibilità, il legame che il Don ha creato sul territorio vezzanese". L’avvicendamento nei prossimi giorni, con il trasloco dei due sacerdoti che cambiano destinazione e residenza. "Un periodo che sarà sicuramente movimentato – ha detto Don Federico – ma è giusto cambiare e questa sarà una nuova sfida".