Matrimoni ad Ameglia: nuove location per il rito civile. Oltre alla disponibilità ovvia del municipio, per rendere meno formale la cerimonia il Comune ha aperto un bando per raccogliere le candidature di altri luoghi in cui poter celebrare i matrimoni , ovviamente alla presenza di un pubblico ufficiale. La commissione tecnica dell’ente, composta da Federica Gennaro, Laura Galazzo e Damiana Brescia, ha analizzato le domande presentate valutando le condizioni logistiche e di sicurezza per ospitare una cerimonia approvando le richieste delle società Arisè (Cà Borghese a Camisano); Liatrice (Bagno Venezia di Fiumaretta); Moor Srl (Crab Restaurant Fiumaretta).