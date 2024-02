Nuove competenze. Studenti a ’lezione’ nella base elicotteri della Marina militare

Formazione all’interno della stazione elicotteri della Marina militare con base a Luni per 76 studenti dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà. Le convenzioni per l’esperienza di orientamento e formazione, parte del Pcto, acronimo di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, erano state firmate il mese scorso dal dirigente scolastico Generoso Cardinale e dal comandante della Maristaeli Luni capitano di vascello David Ilardi. In questi giorni i 76 alunni coinvolti hanno terminato la prima fase di quindici ore.

I ragazzi – spiega la nota della scuola – hanno visitato tutte le strutture della base militare avendo la possibilità di interagire con i gruppi di volo e di conoscere la vita quotidiana dei piloti e degli specialisti manutentori che operano con gli elicotteri NH-90 e EH-101 in ogni parte del mondo da bordo delle navi della Marina. Di grande interesse per i giovani anche il centro di sopravvivenza in mare (la piscina dove si svolgono i corsi di ammaraggio forzato e di sopravvivenza in mare) e i simulatori di missione di volo degli elicotteri dove vengono addestrati gli equipaggi. Gli studenti hanno anche conosciuto tutte le attività del personale a supporto degli equipaggi di volo operativi, il personale che fornisce loro la cornice logistica, il servizio sanitario e quello amministrativo.

I percorsi di orientamento nel nuovo ambiente professionale sono stati ideati, in maniera congiunta, dal personale specialista delle forze aeree della Marina Militare e dai professori ‘tutor’ dell’istituto scolastico, con lo scopo di ampliare le conoscenze acquisite in classe e di facilitare l’orientamento nel mondo del lavoro. Le forze aeree della Marina Militare si impegnano da tempo nel supportare le istituzioni scolastiche in questi progetti, consentendo agli studenti partecipanti di sperimentare in prima persona le attività lavorative in ambiti di loro interesse e di sviluppare competenze trasversali che risulteranno loro preziose in futuro. Anche per gli uomini e donne della Marina l’attività di Pcto rappresenta un’ulteriore e valida occasione di dialogo con i giovani cittadini e le istituzioni sul territorio, permettendo di mettere in mostra il forte spirito di appartenenza alla Forza Armata e il senso del dovere e l’orgoglio che motiva ogni giorno il lavoro al servizio della collettività.