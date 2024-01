"Nuova Zona 30 a Santo Stefano Magra per Garantire Sicurezza"

Una nuova Zona 30, ossia con il limite di velocità di 30 chilometri all’ora, è stata istituita a Santo Stefano Magra in via Carso, dall’intersezione con via Roma a via XXVII Gennaio, con prosecuzione della Zona 30 di via XXVII Gennaio fino all’intersezione con la Strada Statale della Cisa. L’ordinanza del comandante della polizia locale prescrive anche la collocazione di alcuni rallentatori di velocità: in via Carso, tra il civico 1 e il civico 23, e in via XXVII Gennaio di fronte al civico 18 e in prossimità dell’incrocio con via Ratti. L’intervento del comandante della polizia locale ha fatto seguito alle segnalazioni di cittadini che hanno lamentato l’eccessiva velocità dei veicoli che transitano nel tratto di via Carso e in via XXVII Gennaio. Nel tratto di strada ci sono diverse abitazioni e anche una scuola materna.