Nel borgo si sventola la Bandiera Arancione

Castelnuovo Magra (La Spezia) 2 ottobre 2021 - Il borgo si colora di arancione per sventolare la bandiera dell’accoglienza turistica. Una domenica di festa per Castelnuovo Magra che partecipa alla giornata nazionali delle Bandiere Arancioni assegnate dal Touring Club. Nel corso della lunga rassegna si svolgerà in piazza Querciola anche la tradizionale festa dei “Sapori d’autunno” che mette a tavola i visitatori grazie alla collaborazione tra Pro Loco e Arci Castelnuovo. Nel pomeriggio caccia al tesoro tra i vicoli e presnetazione di libri oltre agli imperdibili assaggi di Vermentino organizzati dall’Enoteca Regionale della Liguria che ha sede proprio nel paese collinare di Castelnuovo Magra.