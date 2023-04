Naturabilia offre una casa agli animali

La casa degli animali è quasi pronta. L’associazione Naturabilia di Ameglia sta infatti ultimando la realizzazione del centro di soccorso per la fauna selvatica, il primo del Levante ligure attrezzando un vecchio casale nella campagna del Comune di Ameglia. Da più di due anni Naturabilia, associazione che si occupa di educazione ambientale nelle scuole e di progetti legati all’ambiente, sta operando per poter realizzare i propri scopi a favore della natura e a breve sarà pronta per poter ospitare gli animali in difficoltà. In Liguria attualmente è attivo un solo Cras (Centro di Recupero degli Animali Selvatici) che è gestito dall’Enpa a Campomorone in Provincia di Genova e che non riesce a sostenere tutte le richieste di soccorso per mancanza di spazi ed attrezzature.

Per questo l’amministrazione regionale si è già impegnata da accelerare l’iter autorizzativo di apertura di nuovi centri che, secondo la normativa vigente, devono collocarsi all’interno della Regione di riferimento. La responsabile dell’associazione è la dottoressa Lucia Franceschi. "Il presidente della Provincia - spiega - ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa che si prefigge di rispondere ad un’esigenza largamente sentita dalla cittadinanza e dalle associazioni ambientaliste. Il veterinario e i volontari dell’organizzazione sono già pronti ad operare e a collaborare con le forze dell’ordine preposte e, non appena arriveranno le dovute autorizzazioni, la sede verrà resa operativa".

Nella foto: Lucia Franceschi