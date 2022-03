Mostre in città, un successo

La risposta è stata davvero incoraggiante. E’ il segnale che la città è attenta ai progetti che riguardano soprattutto il proprio bagaglio culturale e sociale seguendo con attenzione le idee e i tentativi di valorizzare attraverso l’arte figure di prestigio internazionale come il pittore Augusto Vittorio Bellotto, scomparso un anno fa, oppure il cammino di integrazione che sta già muovendo passi importanti di un gruppo di ragazzi che hanno trovato espressione nella pittura. La Mega Mostra e la personale su Augusto Vittorio Bellotto, due mostre appena inaugurate, hanno coinvolto il pubblico registrando grande partecipazione. Il viaggio nella vita artistica di Bellotto è un omaggio che le cugine del pittore Amedea e Antonella Guastini insieme a Marco Forfori hanno voluto dedicargli allestendo una mostra in via Cigala raccogliendo una quarantina di lavori inediti. La rassegna, che in settimana sarà visitata anche da alcune scolaresche, proseguirà nel prossimo fine settimana da venerdì a domenica dalle 17 alle 22. All’inaugurazione ha partecipato anche Ivan Vitale autore di un video sulla vita artistica di Augusto Bellotto. Tanti visitatori anche alla Fortezza Cittadella all’apertura della MegaMostra, iniziativa artistica organizzata dall’associazione Rasoterra con il patrocinio del Comune di Sarzana.

L’idea di Simone Ricciardi, Walter Ubaldi e Sara Quattrino è partita nel 2017 grazie alla collaborazione con Asl5 della Spezia ed è rientrata nel progetto "Vite Indipendenti" di Regione Liguria. L’esposizione dei quadri dei ragazzi sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 16 alle 19 mentre sabato e domenica dalla 10 alle 19. Domenica 27 marzo alle 16.30 si terrà invece l’asta per la vendita dei quadri il cui ricavato servirà per sostenere altri progetti sociali.