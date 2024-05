Monica Paganini punta al bis. Campo largo di centrosinistra tra conferme, novità e ritorni

Pronta la lista Uniti per Arcola guidata da Monica Paganini che si candida per il secondo mandato con il sostegno del campo largo di centro sinistra costituito dal Pd, Psi , Rifondazione comunista , Associazione Verdi, Sinistra e Le Ali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Ci sono riconferme e new entry: sei i nomi di consiglieri uscenti che sono nuovamente a sostegno nella lista di Paganini, dal vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Tinfena, agli assessori Nardi Massimiliano ai Lavori Pubblici, Camilla Monfroni al Turismo e Sara Luciani alla Pubblica Istruzione. Inoltre gli attuali consiglieri Carmela Bianchini e Ferdinando Coppola. Dieci nomi ’nuovi’ tra cui il ritorno di Enrico Giovanni Vesco già assessore regionale alle politiche del lavoro, Stefano Tabone ex assessore comunale e impegnato nell’associazionismo. E poi Fabiana Magrone del comitato sull’impianto rifiuti alle Pianazze, Emilia Lupi e Alberto Baudinelli, Paolo Magliani e Chiara Dell’Amico, Fausta Biancolella, Maurizio Carpanoni e Abdel Essaadi.

La presentazione della lista sabato in piazza della Resistenza dopo la partenza con una camminata alle 10,30 dal centro storico. Monica Paganini vinse nel 2019 con la lista omonima, Uniti per Arcola, conquistando 2476 voti e undici seggi, scontrandosi con Maurizio Gatti, candidato a sindaco della Lega, poi passato a Fratelli d’Italia, e con Alessio Binetti allora candidato per la lista Alternativa per Arcola, poi dimesso e migrato anche lui in Fratelli d’Italia di cui è dirigente provinciale. Binetti ora di nuovo candidato a sindaco per la lista "Arcola protagonista". Sarà quindi una sfida a due tra Monica Paganini, ex dirigente Salt, e Alessio Binetti imprenditore nel campo della ristorazione e istruttore sportivo.

Cristina Guala