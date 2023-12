Modifiche alla viabilità per il torneo di calcio

Due giornate dedicate al calcio giovanile comporteranno qualche modifica alla viabilità a Castelnuovo Magra. Per consentire lo svolgimento dei tornei di calcio organizzati venerdì e sabato dalla società Colli Ortonovo evitando disagi alla circolazione il comandante della polizia municipale Marina Ricci ha firmato l’ordinanza con la quale si istituisce venerdì e sabato dalle 7.30 alle 17.30 il divieto di sosta con rimozione, per tutte le categorie di veicoli, nel parcheggio antistante l’ingresso del centro sportivo in via Aglione ad esclusione dei pulman al seguito delle squadre. E’ istituito un temporaneo divieto di transito, in via Aglione , dall’incrocio con via Canale all’incrocio con via Baccanella, per tutti i veicoli, a esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati venerdì e sabato dalle 8 alle 17.30.