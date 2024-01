Missione compiuta, Sarzana terza in classifica

MONTEBELLO

3

HOCKEY SARZANA

4

MONTEBELLO: Carrion Zanetti, Rossi, Patricio Ipinazar, Lombardi, Peripolli, Bolla, Loguercio, Zordan, Cardoso, Nardi. All. Zini.

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Garcia Bielsa, Ortiz, De Rinaldis F., Olmos, Illuzzi, Festa, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo

Marcatori: 1° tempo 1’04’’ Ortiz, 9’58’’ Borsi, 10’12’’ Cardoso, 21’27’’ Ipinazar. 2° tempo: 13’55’’, 15’45’’ Ortiz , 16’16’’ Lombardi.

MONTEBELLO VICENTINO - Missione compiuta. Vittoria e terzo posto solitario in classifica per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che inizia alla grande il girone di ritorno del campionato di serie A1 andando a vincere sulla difficile pista del Montebello con 4 a 3. I rossoneri protagonisti della partita, hanno esercitato una maggior pressione. I veneti sono stati bravi a crederci anche quando nel primo tempo si sono trovati in svantaggio 2 a 0 dopo le reti nei minuti iniziali firmate da Ortiz, assoluto protagonista della sfida chiusa con una tripletta, e capitan Borsi. Ma i veneti hanno reagito accorciando le distanze con Cardoso, sprecando un tiro diretto parato da Corona e non sfruttando la superiorità numerica per due minuti dopo l’espulsione del rossonero Festa. Ma la costanza è stata premiata con il pareggio realizzato da Ipinazar con un pregevole tocco a scavetto che ha scavalcato il portiere sarzanese protagonista di una serata straordinaria. In avvio di ripresa l’argentino Ortiz ha messo a segno due tiri diretti portando la partita sul 4 a 2. Ma il Montebello non si arrende e con Lombardi resta agganciato alla partita giocando gli ultimi secondi senza portiere e con 5 giocatori di movimento alla disperata ricerca del pareggio.

Altri risultati: Sandrigo-Valdagno 3-2, Grosseto-Bassano 2-2, Amatori Lodi-Follonica 2-2, Forte dei Marmi-Breganze 16-0, Trissino-Giovinazzo 5-0, Vercelli-Monza 0-10 (a tavolino, Vercelli ritirato dal campionato). Classifica: Forte dei Marmi punti 39, Trissino 36, Hockey Sarzana 28, Follonica 26, Amatori Lodi, Grosseto 23, Valdagno 22, Sandrigo 20, Montebello 18, Bassano, Monza 14, Breganze 6, Giovinazzo 4, Vercelli ritirato.

m.m.