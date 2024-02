Messa per don Marco Bertolucci sacerdote morto a soli 25 anni

Mezzo secolo fa, il 17 febbraio 1974, spirava in ospedale alla Spezia don Marco Bertolucci. Non aveva ancora compiuto venticinque anni ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Stella, nella sua parrocchia di Nostra Signora degli Angeli ad Arcola, soltanto il 20 ottobre precedente. Lo ricorda il notiziaro settimanale della diocesi, annunciando che le comunità parrocchiali di Arcola hanno deciso di promuovere una celebrazione a suo suffragio e ricordo: la messa sarà celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti lunedì 19 febbraio, alle 17, nella chiesa santuario di Nostra Signora degli Angeli, la stessa nella quale don Marco venne ordinato sacerdote nell’ottobre 1973. "Il vescovo Giuseppe Stella, come risulta dalle sue “Memorie” – prosegue il notiziario –, aveva designato don Marco come suo segretario, incarico però che il giovane sacerdote non poté mai svolgere. Pochi giorni dopo l’ordinazione avvertì infatti i primi sintomi del male che nel giro di neppure quattro mesi avrebbe stroncato la sua giovane vita". Il suo ricordo è rimasto sempre molto vivo in diocesi, tramandandosi dai giovani di allora a quelli di oggi. In molti, nei prossimi giorni, si recheranno poi a pregare alla tomba del giovane sacerdote, nel piccolo cimitero di Tendola, la frazione del comune di Fosdinovo nella quale Marco Bertolucci era nato il 25 aprile 1949.