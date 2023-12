"Messa augurale di Natale: volontariato, cooperazione e libertà dalle dipendenze"

Anche quest’anno il consorzio di cooperative sociali “Cometa”, guidato da don Franco Martini, organizza per domenica prossima, in vista del Natale, una messa augurale nel segno del volontariato, della cooperazione e della libertà dalle dipendenze. Ne dà notizia il settimanale informatvo della Diocesi spiegano che aAl fianco di “Cometa” ci sono come sempre il consorzio “Campo del vescovo” e la Caritas. "E’ un’iniziativa che tocca i quarantacinque anni di vita, e che sottolinea alcune delle caratteristiche di fondo del consorzio “Cometa”, nato ormai tanto tempo fa come “Crescita comunitaria”: il volontariato, fondamentale per le sue tante attività, la dimensione solidaristica e cooperativa e infine l’obiettivo di “liberare” dalle dipendenze, che un tempo erano soprattutto le droghe e oggi vedono aggiungersi alle “sostanze” altri pericoli più impalpabili ma non meno pericolosi, quali le ludopatie, e simili". La messa sarà celebrata dal vescovo Palletti domenica prossima alle 18 nell’antica cattedrale di Sarzana.