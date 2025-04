’Mein Herz’ al Teatro degli Impavidi. L’insegnamento di Rudolf Jacobs

Sono iniziate ieri le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo a Sarzana, con l’incontro nella sala consiliare con Benedetta Tobagi edicato ad Amalia Lidia Lalli e alla Resistenza delle donne. Mercoledì e di nuovo da venerdì a domenica in piazza Matteotti, dalle 10 alle 20, la mostra “Voci della Resistenza”, 17 pannelli dedicati ad alcuni protagonisti della Resistenza sarzanese e della Vallata (attraverso QR-Code sarà possibile vederne e ascoltarne la testimonianza). Sempre mercoledì deposizione fiori ai cippi e alle lapidi dedicate ai partigiani caduti e alle 20.30 al Teatro degli Impavidi “Mein Herz - Il mio cuore, come mi hanno insegnato la Resistenza mio nonno Renato e Rudolf Jacobs”, spettacolo di e con Jonathan Lazzini. Giovedì in sala consiliare, dalle 17 alle 19, “Beppe Fenoglio: partigiano e scrittore”, lectio magistralis del professor Alberto Casadei dell’Università di Pisa. Venerdì in piazza Matteotti alle 12 deposizione di una corona di alloro alla lapide ai Martiri della Libertà; dalle 9 alle 12 la camminata della Memoria, attraverso i luoghi dell’antifascismo sarzanese. Sabato alle 11 in centro sfilata dei mezzi storici che resteranno esposti in piazza Matteotti fino alle 18.45; alle 16.30 in sala consiliare la conferenza “Avanzata alleata lungo la via Aurelia” con lo storico Marcello Biava. Domenica in piazza Matteotti dalle 16.30 alle 20 Festa della Liberazione: teatro, danza e musica con Theatre Dance, Andrea Giannoni & Alessandro Ariani, Fabio Giannini e i laboratori musicali Johnny and Moondogs e Barontini diretti da Gianni Grondacci.

Anche il Pd organizza una sua iniziativa: dal 25 al 27 una mostra ricorderà ’Walter’ Flavio Bertone, a 80 anni dalla Liberazione e a 25 anni dalla morte. Operaio, comandante partigiano, dirigente politico, senatore, sindaco di Spezia, fondatore e presidente di Spedia: la vita intensa e appassionata di “Walter” sarà il filo rosso dell’allestimento nella sede del Pd. Inaugurazione venerdì alle 17.30. Ingresso libero da venerdì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.