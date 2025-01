Meglio imparare a difendersi. Un nuovo corso gratuito progettato per le donne

Anche quest’anno il Comune di Sarzana ha deciso di schierarsi al fianco delle donne, mettendo a loro disposizione un corso di difesa personale gratuito per fronteggiare situazioni di eventuale pericolo. Si tratta della quinta edizione di un progetto che vuole alzare l’asticella dell’attenzione verso una tematica quanto mai attuale e giocare un ruolo fondamentale sul fronte della prevenzione.

Il corso, rivolto a donne sarzanesi ma aperto anche a quelle provenienti da comuni limitrofi, attraverso lezioni teoriche e pratiche, si pone l’obiettivo di impartire nozioni che possano rivelarsi utili e fare acquisire maggiore consapevolezza alle donne che potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione di eventuale pericolo. "Essere al fianco delle donne – spiega l’assessore Stefano Torri - significa anche aiutarle a sentirsi più sicure e a saper riconoscere i segnali di potenziali pericoli. Per questo pensiamo che un corso tenuto da professionisti sia uno strumento utile per aiutarle e un ulteriore strumento per mantenere alta l’attenzione. Anche questo è un modo di investire sulla sicurezza, che passa inevitabilmente dalla prevenzione".

Si articolerà in un totale di otto lezioni tenute da un pool di professionisti teorici e pratici, tra cui l’esperto di difesa personale Enzo Meneghini, dovrebbe iniziare intorno alla seconda settimana di febbraio per concludersi intorno all’8 marzo. Le lezioni si svolgeranno in orario serale, all’auditorium dell’Istituto Parentucelli-Arzelà, due volte alla settimana, presumibilmente il lunedì e il mercoledì. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato a tutte le partecipanti. La giunta Ponzanelli, su proposta dell’assessore Stefano Torri, ha deciso di stanziare 1.400 euro per coprire i costi di realizzazione del corso che si appresta quindi ad entrare nella sua fase operativa.

Spetterà alla polizia locale, non appena raggiunta la quota di 50 iscrizioni, programmare la serie di incontri teorico-pratici a cura di un pool di istruttori di difesa personale e di psicologi. Aperta quindi la fase di iscrizione al corso. Chiunque fosse interessata a partecipare può contattare la segreteria del sindaco al 0187-614234 oppure scrivere a: [email protected].