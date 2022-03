Mega asta per finanziare i progetti sociali

Un centinaio di quadri in vendita per sostenere le prossime iniziative dedicate ai progetti sociali e in particolare ai disabili. Dopo settimane di esposizione alla Fortezza Firmafede la MegaMostra chiede oggi pomeriggio in grande stile con una Mega Asta per salutare l’impegno degli organizzatori, dei ragazzi protagonisti dell’iniziativa e creare le basi per le nuove attività. L’iniziativa artistica e sociale è stata realizzata dall’associazione cittadina Rasoterra con il patrocinio del Comune di Sarzana alla Fortezza Firmafede e ha visto protagosti gli artisti Annalisa Fantini, Daria Buratti, Irene Bonelli, Matilde Carruba, Roberto Bertucci, Rossella Robertazzo, Gaia Pellegrinelli e Giacomo Nobile, i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio creativo "Con Me" tenuto da Simone Ricciardi, Walter Ubaldi e Sara Quattrino attraverso la collaborazione con Asl5 della Spezia nell’ambito del progetto "Vite Indipendenti" di Regione Liguria. Si inizia alle 16.30, l’ingresso alla Fortezza è gratuito, per aggiudicarsi nella divertente asta aperta anche on-line i quadri e dare il proprio contributo ai prossimi progetti che si svolgeranno nella sede dell’associazione in via dei Giardini a Sarzana. Prosegue sempre in Cittadella la mostra di Obey, il famoso street art che ha accompagnato i tanti visitatori dall’inaugurazione di dicembre.

La rassegna "Obey we the future" ovvero l’arte di Shepard Fairey proseguirà fino alla prima settimana di maggio nche tenendo conto del ritorno, la prossima settimana, della Fiera delle Nocciole che riporterà tanti visitatori in città quindi con l’opportunità di visitare la mostra. Un momento decisamente ispirato per il movimento artistico-culturale cittadino che, in questi giorni, ha visto la nascita dellanuova associazione "In Sarzana" che si presenterà al pubblico giovedì prossimo, 31 marzo, alle 20.30 nel ridotto del teatro Impavidi. Nell’occasione sarà presente Roberta Bruzzone autrice del libro "Favole da incubo".

Ad aprile inoltre torna in scena Fabio Gianardi, il noto fotografo-cantautore che porterà al teatro Impavidi il tributo a Fabrizio De Andrè nel ricordo dell’imprenditore Giuliano Tiberi. Il concerto è in programma venerdì 22 aprile alle 21 e insieme a Gianardi suoneranno Massimo Azzarini, Antonio Antognetti, Claudio Galazzo, Matilde Leonardi, Fabio D’Andrea.

m.m