Matrimonio da favola, lei vestita da fata e lui da elfo: il borgo diventa il regno di Narnia

Arcola (Spezia), 23 ottobre 2023 – Il set di un film fantasy? No il matrimonio di Ilaria Carlotti e Daniele Mantani ha trasformato Arcola per un giorno nel regno di Narnia. Hanno sognato le loro nozze da favola e anche se è stato difficile e impegnativo l’hanno messo in pratica: i due sposi, Ilaria con abito da fata e Daniele da elfo, e tutti gli invitati, erano vestiti con abiti dei soggetti fiabeschi e storici più noti. Non mancava nessuno: il re e la regina dell’autunno, Re Riccardo, Robin Hood, Maga Magò, Mago Merlino e poi il Grillo parlante, ma anche Dante e Mary Poppins, qualche folletto e personaggio delle foreste.

Loro hanno dato ispirazione affinché niente fosse come nella realtà, tutto come nelle creatività di ciascuno, il tema predominante la fiaba a colori fantasy, qualcuno ha voluto anche ispirarsi a personaggi storici come l’invitato che ha scelto la mise in stile Dante, ma legati comunque a situazioni leggendarie. Il centro storico di Arcola, si è animato, in particolare piazza Garibaldi dove sposi e invitati si sono fermati il giorno delle nozze a brindare, qualcuno non credeva ai propri occhi, di vedere principi, principesse, elfi con orecchie appuntite, splendide regine con i capelli azzurri.

Appena tornati dalla crociera che li ha portati in Portogallo, non sono ancora rientrati alla vita di tutti i giorni, riprenderanno il lavoro oggi, Ilaria tornerà al suo impegno con gli anziani, gestisce una casa famiglia al Masero dove è nata, Daniele originario di Piana Battolla, è dipendente in un mobilificio. "Siamo una banda di amici che hanno in comune la passione per questi generi – ha spiegato Ilaria – mentre preparavamo il matrimonio eravamo sempre più ispirati, all’inizio volevamo scegliere il tema di Shrek, poi durante i sei mesi di preparazione le idee si rincorrevano e nelle partecipazioni scrivevamo i personaggi a cui accomunavamo gli invitati, persino i proprietari del ristorante si sono calati nell’atmosfera".

Ilaria e Daniele hanno scelto di festeggiare il loro matrimonio ad Arcola, perché con il castello al centro era la location giusta e poi al ristorante On air vicino a Albiano dove l’ambiente è stato ricreato come una favola, niente luci elettriche, ambientazione fantasy. Per raggiungere il locale hanno fatto la passeggiata in corteo sul ponte, come nel tornei medievali, e la gente che passava rimaneva a bocca aperta, insieme a loro un cavaliere che quando sono arrivati al ristorante ha aperto il portone come in un castello. Un giorno indimenticabile, un giorno da favola.