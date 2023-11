"Massima attenzione per Falcinello"

Evasa, nel consiglio comunale di lunedì sera, anche la richiesta di delucidazioni presentata dal consigliere Vico Ricci (Pd) sulle criticità nel borgo di Falcinello. "Sono stati effettuati dalla prima giunta Ponzanelli vari interventi che la cittadinanza aspettava da tempo – ha spiegato l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini –. I movimenti franosi vengono periodicamente monitorati, e per diversi di questi sono già stati predisposti interventi per la messa in sicurezza. La pulizia del borgo non è stata interrotta, prosegue con la stessa frequenza e i guardrail risultano conformi alla normativa. Sull’illuminazione pubblica sono stati riscattati dall’ente tutti i punti luce e previste nuove installazioni in parte già realizzate". E’ stata infine approvata all’unanimità la surroga del consigliere dimissionario Roberto Loni con Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista).