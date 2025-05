Marta Borsi nuova presidente. Andrea Tonelli vice

C’è un’altra giovane donna alla guida di Sarzana Protagonista. A prendere il posto di Laura Tonarelli, presidente uscente dell’associazione politico culturale che non si è ricandidata per favorire alternanza, Marta Borsi, 41 anni, insegnante di sostegno in un istituto tecnico. Da noi contattata la neopresidente commenta: "Ringrazio l’associazione per la fiducia e raccolgo il testimone di Laura per proseguire l’attività intrapresa. Il mio impegno va nella direzione di lavorare in un’ottica corale, rispettosa di tutti, con il prezioso contributo dei nostri consiglieri, per rispondere con competenza e serietà alle esigenze di Sarzana". Il consigliere comunale dell’omonimo gruppo politico Andrea Tonelli sarà vicepresidente dell’associazione, meni tre consiglieri sono stati riconfermati. "Laura Tonarelli nel suo ruolo di consigliera continuerà ad apportare il suo prezioso contributo all’associazione – spiega Sarzana Protagonista -. Un sentito ringraziamento a lei per il lavoro svolto in questo primo anno di mandato. La nostra associazione aperta, inclusiva ed espressione di diverse sensibilità politiche ha realizzato sul territorio eventi culturali che hanno creato momenti di aggregazione, confronto e discussione su diverse tematiche. Abbiamo convintamente aderito al manifesto per la sanità locale, partecipando alla manifestazione per la salvaguardia della sanità pubblica e alla manifestazione antifascista di pochi giorni fa".