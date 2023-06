Mare agitato, bambini e adulti in pericolo, interviene il soccorso

Il mare agitato ha colto di sorpresa alcuni bambini che l’altro pomeriggio hanno avuto grosse difficoltà a risalire a riva. Nonostante il segnale di pericolo esposto tra gli stabilimenti Elisa e il Neda i ragazzini si sono ugualmente tuffati non resistendo alla tentazione del bagno ma se la sono vista brutta ed è stato provvidenziale l’intervento di soccorso. Nel pomeriggio un’altra situazione di pericolo si è verificata al Tropicana, sempre sul litorale di Fiumaretta, e questa volta a rischiare sono stati alcuni adulti stranieri. E’ stata dunque una giornata di intenso lavoro dunque per gli operatori di salvataggio Nicolò Fornoni, Omar Giovanelli, Francesco Campus, Francesco Epis abilitati dalla Federazione Italiana e membri della cooperativa "In the box" coordinati dai responsabili Alberto Fregoso e Mattia Valenti. Per tutti un grosso spavento e la raccomandazione di rispettare le indicazioni evitando di mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.