Mamme e bimbi chiusi nel parco a causa del cancello automatico

Chiusi nel parco della Fontanetta ai Prati di Vezzano, senza possibilità di uscire. E’ accaduto mercoledì pomeriggio nello spazio verde attrezzano con giochi e panchine. Mamme e bambini erano stavano allegramente passando il loro tempo nel parco, complice una bellissima giornata di sole, e non hanno avuto alcun sentore del problema che si sarebbero trovati di fronte.

Alle 17, infatti, i cancelli dell’area, recintata, si sono chiusi automaticamente e, purtroppo, era stato disabilitato anche il pulsante di emergenza che consente comunque di uscire. Alcune mamme, resesi conto che erano rimasti tutti chiusi dentro, hanno chiamato la polizia municipale: gli agenti sono intervenuti ma non avevano a disposizioni le chiavi per consentire l’uscita delle persone rimaste intrappolate.

A quel punto qualcuno ha pensato di rivolgersi anche al consigliere comunale Carlo Tangerini che si è subito attivato portando... una cassetta degli attrezzi. Infatti non era possibile in alcun modo aprire il cancello se non smontandone il braccio di chiusura automatica per far uscire tutti quelli che erano all’interno.

Il problema si è creato perché l’orario di chiusura non era stato riprogrammato in base all’ora legale né in base all’entrata in vigore dell’orario di apertura primaverile ed estiva. Secondo quanto scritto sul cancello, infatti, dal primo aprile e fino ad ottobre l’area deve restare aperta fino alle 23 e non fino alle 18 come nel periodo invernale. Che poi, appunto, essendo nel frattempo entrata in vigore l’ora legale, le porte si sono chiuse addirittura alle 17.