Luni si rituffa nell'antica Roma tra sfilate e taverne, mercati e rievocazioni

Luni (La Spezia) 3 giugno 2022 - Un tuffo nell’antica Roma grazie all’iniziativa dell’associazione Amici di Luni organizzata con il patrocinio del Comune di Luni e la Direzione Musei della Liguria. Domenica nell’area dell’anfiteatro dalle 10 apertura ed esposizione delle tabernae Lunae con i relativi laboratori. Alle 11 parte il corteo storico con i figuranti rievocatori dei gruppi Terra Taurina, Asd Furor, LegioIII, consolare Legio IV consolare, Arcieri cretesi che sarà ripetuto alle 17. Si tratta della “Rievocazione storica di epoca romana” che ha come scopo quello di valorizzare l’eredità storica della Città di Luni attraverso una serie di attività di divulgazione culturale, promozione del territorio e di recupero delle radici identitarie. I partecipanti indosseranno abiti realizzati nel rispetto dei canoni suggeriti da studi storici. Ci saranno taverne per la vendita e consumazione dei prodotti enogastronomici locali e una antica osteria, la vinaria, in cui si poteva degustare vino, la frumentaria per la vendita del grano, ma anche farro, miglio segale e farina di ceci, la formatica in cui si smerciava il famoso formaggio signatus immagine Lunae.Verrà allestito anche il mercato, il macellum, con l’esposizione dei prodotti agricoli utilizzati all’epoca e con la riproposizione di antiche ricette.