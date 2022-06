Luni Calcio e Sampdoria insieme nel cammino del settore giovanile

Luni (La Spezia) 1 giugno 2022 - La bandiera della Sampdoria sventolerà all’impianto sportivo “Lino Parodi” del Gaggio di Luni grazie all’accordo che è stato raggiunto tra il club blucerchiato e il Luni Calcio. La società presieduta da Simona Dell’Amico infatti è entrata a far parte del progetto Next Generation Sampdoria che consiste nel mettere in rete tutte le scuole calcio contribuendo così a evidenziare il lavoro delle singole società e far conoscere i ragazzi promettenti. Nei giorni scorsi i rappresentanti della società genovese hanno incontrato i responsabili del settore giovanile del Luni Calcio mettendo a disposizione la struttura. Il progetto prevede la visita degli allenatori della Sampdoria almeno due volte al mese e che i tecnici della società lunense possano partecipare a corsi e stage organizzati a Bogliasco. Di sicuro è prevista la partecipazione a otto corsi di formazione e l’invito dei ragazzi all’impianto sportivo della Sampdoria per partecipare agli allenamenti.