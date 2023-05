Luca Ponzanelli Per mister preferenze si profila un posto in giunta

Nel riconteggio è saltata una preferenza che non ha comunque scalfito il risultato straordinario. Luca Ponzanelli con 262 voti ottenuti è stato il candidato consigliere più "gettonato" e nell’incerta composizione della nuova giunta sarzanese il suo nome si presenta come una condizione irrinunciabile. Da debuttante nel 2018 a protagonista cinque anni dopo nella lista arancione collegata al governatore Giovanni Toti che anche grazie al risultato individuale di Ponzanelli ha sensibilmente rialzato le quotazioni.

"Sulle politiche locali – spiega Ponzanelli – come già accaduto a Spezia la lista arancione ha saputo sempre far valere il grande lavoro portato a termine e ancora una volta siamo stati premiati". Cinque anni di lavoro tra la gente: "Nella prima legislatura – continua – da semplice consigliere ho comunque sempre cercato di essere presente ascoltando le richieste che arrivavano da vari settori portandole a conoscenza dell’amministrazione e della sindaca. Credo che la politica debba essere anche questo e probabilmente il mio atteggiamento e la disponibilità all’ascolto sono stati premiati".

Le aspettative adesso non possono essere che una... promozione? "Non spetta certamente a me una decisione del genere mi auguro che il risultato ottenuto da tutti i componenti della lista oltre a quello personali sia preso in considerazione anche per rispetto agli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia. Non mi sono certamente proposto per un assessorato. Sento che le aspettative stanno crescendo e naturalmente auspico che ci sia un riconoscimento del lavoro svolto. Ma soprattutto spero che si raggiungano in fretta gli accordi con tutta la coalizione perchè le elezioni sono passate e adesso occorre riprendere il lavoro e traguardare nuovi risultati".

m.m.