Lite tra moglie e marito: si azzuffano in casa e finiscono all’ospedale

Sarzana, 9 luglio 2023 – Tra moglie e marito non mettere mai il dito. In questo caso la coppia ci ha pensato da sola e non si è fatta mancare nulla concludendo il "caldo" pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Entrambi ne sono usciti ammaccati e doloranti per le contusioni e i graffi sulle braccia riprendendo poi insieme la strada di casa. Una coppia non più giovanissima che l’altro pomeriggio all’interno dell’appartamento in centro storico ha perso le staffe e la testa iniziando a litigare con tono di voce sempre più alto. Cose che accadono, avranno pensato i vicini i casa del palazzo conoscendo bene i coniugi settantenni sempre molto tranquilli. Invece la situazione si è fatta sempre più difficile e le voci si sono trasformate in grida, anche di dolore.

I condomini hanno pensato bene di allertare le forze dell’ordine per scongiurare che la situazione potesse prendere una piega tragica. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che i militi con l’ambulanza della pubblica assistenza Misericordia e Olmo, destando grande preoccupazione nel circondario, salendo al piano indicato e facendosi aprire la porta di casa. L’uomo e la donna erano ancora scossi dal litigio e in evidente stato di tensione oltre ai segni della "lotta" presenti soprattutto sulle mani e le braccia. Sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere medicati. La prognosi è di 5 giorni per entrambi. I militari li hanno ascoltati cercando di mettere fine alla lite. E nel viaggio di ritorno avranno avuto modo di stemperare la tensione e di chiarirsi.

m.m.