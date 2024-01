L’isola ecologica si allarga. Accolti tutti i tipi di rifiuti

L’isola ecologica di via Carbone allargherà la tipologia dei rifiuti. Il centro di raccolta del Comune di Castelnuovo Magra infatti su disposizione di Acam Iren potrà adesso procedere all’accoglimento di tutte le tipologie di rifiuto conferibile, tranne quelli speciali, adeguandosi alle recenti modifiche introdotte dal decreto ministeriale e allungando in questo modo la lista a tutti i codici EER allo scopo di ampliare il servizio offerto ai cittadini di Castelnuovo Magra e Luni. Nel corso dell’anno dovrebbe però essere ultimata l’isola ecologica prevista dal gestore nel Comune di Luni all’interno del vecchio campo sportivo dismesso della zona delle segherie del marmo riservando così ai soli residenti castelnovesi l’uso dell’area attualmente condivisa di via Carbone, riducendo quindi le attese e il traffico veicolare all’esterno.

A tal proposito è stata rinnovata anche l’ordinanza che vieta di lasciare i veicoli accesi durante le soste, spesso lunghe, prima di accedere all’area di stoccaggio. Il provvedimento adottato dal sindaco Daniele Montebello va incontro alle lamentele dei residenti di via Carbone riguardanti le emissioni rumorose causate dai fruitori del centro di raccolta e gli inconvenienti inquinanti. L’ordinanza di divieto che resterà in vigore ino al 31 dicembre prevede in caso di inosservanza l’applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento della somma da 25 fino a 500 euro.