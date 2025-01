L'Hockey Sarzana torna a sentire l'abbraccio dei tifosi

Sarzana (La Spezia) 8 ottobre 2021 - Debutto casalingo per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato di hockey di serie A1. Sabato sera in famiglia dunque per i rossoneri che alla seconda giornata del torneo di massima serie incontrano il Valdagno, indicata come una delle migliori formazioni del torneo anche se partita male con una sconfitta interna. La squadra sarzanese allenata da Mirko Bertolucci invece ha pareggiato a Sandrigo 2 a 2. Dopo una stagione a porte chiuse finalmente potranno tornare al palazzetto di piazza Terzi a Sarzana i tifosi anche se il numero è limitato a 154 spettatori che non faranno comunque mancare il proprio sostegno. Si gioca alle 20.45, arbitrano Alessandro Eccelsi di Novara e Roberto Toti di Salerno.