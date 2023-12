L’escursione nei sentieri

Nell’attesa del Natale si.... cammina nei sentieri del Parco. Si aprono oggi nel borgo di Ameglia le iniziative natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato. Alle 9 la camminata in compagnia del gruppo Trail Running Ameglia e Aps Enrico Calzolari, da piazza della Libertà per affrontare i sentieri più conosciuti dagli appassionati di trekking. Alle 12.30 punto ristoro nel centro allestito dall’Avis Omo ar Bozo. Per agevolare l’arrivo in paese dalle 12.30 attivo il bus navetta gratuito in partenza dal bivio di Ameglia e gestito dai volontari della Protezione Civile e squadra antincendio boschivo. Nel pomeriggio mercatino artigianale e laboratorio e letture per bambini dal titolo "Senza bussare" a cura dell’associazione Abygaille. Sarà presente anche la fotografa Maria Elena Tracci che allestirà un set gratuito aperto a tutti. La manifestazione si ripete domani dalle 10.