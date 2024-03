Legname sulle spiagge. Arrivano 250mila euro

Un contributo da 250 mila euro per ripulire le spiagge e guardare con serenità all’ormai imminente stagione balneare. La "cassa" di Regione Liguria come accade da diversi anni si è aperta per consentire alle amministrazioni comunali di Sarzana e Ameglia di rimuovere la foresta di legname e deriti arrivata sul litorale dopo le mareggiate. Il materiale è stato trascinato alla foce lungo l’asta del fiume Magra in piena e poi le mareggiate lo hanno ben distribuito a Marinella, sulle spiagge e molo di Fiumaretta e anche a Bocca di Magra. La richiesta dei Comuni è stata ancora una volta sostenuta dall’ente ligure che ha stanziato 185 mila euro per Sarzana e 65 mila euro per Ameglia. Nelle scorsa settimane c’è stata la ricognizione di Arpal su richiesta di Regione Liguria per verificare la situazione e procedere alla suddivisione del contributo che coprirà così una significativa parte dei costi di raccolta, stoccaggio e cernita dei materiali depositati e successivo avvio a recupero oppure smaltimento affidati a soggetti specializzati di competenza comunale. "Questo intervento - ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone - mira a garantire un’adeguata preparazione in vista delle prossime festività primaverili, così come per la sicurezza dei bagnanti". Un problema, ancora per questa stagione, risolto a danno però già avvenuto. Mentre sarebbe opportuno che tutti i Comuni e il Parco di Montemarcello Magra Vara che vertono lungo il fiume Magra contribuissero se non altro alla costante e puntuale manutenzione del corso d’acqua e degli affluenti per evitare di spedire la montagna di alberi abbattuti e di altri rifiuti abbandonati sulle sponde direttamente a via... del mare.

m.m.