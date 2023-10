Le Tre Fontane di Arcola, un Progetto di Recupero

Le tre fontane, un luogo suggestivo che va recuperato. Di questo si è parlato ad Arcola nell’assemblea pubblica organizzata dal Comune con la popolazione, di un sito che è molto amato dagli abitanti e forse è proprio per questo che ci saranno altri incontri. Uno solo non è bastato a mettere insieme idee e proposte e gli intervenuti, una decina di paesani, presenti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, si rivedranno venerdì prossimo per portare avanti un progetto che interessa a tutti. Le tre fontane, sito storico che risale all’Ottocento, usate come lavatoio e come luogo dove rinfrescarsi, sono polle di acqua che sgorga dal monte, di cui una è potabile.

"Dobbiamo ancora verificare con tutte le analisi del caso – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – ma sappiamo che almeno una delle tre fontane sgorga acqua potabile. Il progetto non riguarderebbe solo le fontane, ma tutto il sito, con il rinnovo della pavimentazione , la pulizia generale per renderlo nuovamente fruibile". Un’area di svago nel fresco dell’ambiente quasi fiabesco, se sarà recuperato, perché ora è invaso da rovi, inaccessibile, ma se rimesso a nuovo ideale anche per giochi destinati ai bambini. Il costo del progetto non è esoso, a quanto riferito dalla sindaca non dovrebbe andare oltre i 25 mila euro, al momento si raccoglieranno tutte le proposte, per poi metterlo nero su bianco.

Cristina Guala