Le ragazze di Venza tornano ad esultare

Praese 0 Asd Spezia Women 2

Praese U19: Digioia, Mastruzzo, Corradini, Taningher, Arrighi, Fuliotto, Dieng, Massola, Visconti, Seripa, Conte. All. Venza

Asd Spezia Women U19: Falchetto, Polito, Piazza, Bellotti, Marche (70’ Purghel), Trentini, Danci, Sami (60’ Curadini), Romualdi (85’ Iacopetti), Sansevieri, Passalacqua. All. Erbetta e Innocenti

Arbitro: Matilde Avalle Genova

Reti: 26’ Sansevieri, 80’ Danci

GENOVA PRÀ - Torna alla vittoria la compagine dello Spezia Women Under 19 dopo la battuta d’arresto indolore di Genova contro le padrone di casa fuori classifica. A Prà le aquilotte giocano meglio, rischiamo qualcosa, ma portano a casa i tre punti che permettono di tornare da sole al primo posto in classifica. Sabato prossimo si disputerà il big match contro il Baiardo a Castelnuovo. I due gol sono stati entrambi di ottima fattura. Sansevieri in contropiede si è bevuta la difesa, portando la propria squadra in vantaggio. Nella ripresa, più sofferta, Danci da 35 metri trova l’incrocio e chiude la partita.

Altri risultati: Baiardo-Entella 7-1, Genoa CFC-Superba 4-3, Vallescrivia-Sestri Levante 6-4, Matuziana Sanremo-Genova Calcio 0-1.

Classifica: Spezia 18, Genova Calcio e Baiardo 15, Praese 12. Vallescrivia 10. Superba 6, Sanremo 3, Entella, Sestri Levante 0. Genoa CFC fuori classifica 19.

Ilaria Gallione