Le eccellenze del San Bartolomeo Nuovi servizi di chirurgia oftalmica

di Elena Sacchelli

Con i primi quattro interventi di strabologia effettuati dal dottor Serafino ha avuto il via ieri, proprio al San Bartolomeo di Sarzana, l’accordo tra Asl 5 e il Gaslini volto ad ampliare l’attività e l’offerta di oculistica nei due plessi ospedalieri. Una convenzione (di durata biennale ma rinnovabile) che grazie alla collaborazione tra i primari – il dottor Maurizio Postorino per Asl 5 e il dottor Massimiliano Serafino per il Gaslini – e le relative equipe delle due strutture si pone l’obiettivo di migliorare l’expertise clinica dei medici, condividerne appieno le reciproche competenze e favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie rese.

Una volta al mese i due primari si recheranno nell’altro ospedale aderente alla convenzione: il dottor Serafino porterà avanti il percorso di chirurgia dello strabismo per adulti a Sarzana, mentre il dottor Postorino si dedicherà alla chirurgia pediatrica vitreo-retinica e segmento anteriore complesso all’istituto pediatrico Gaslini. A spostarsi quindi saranno i medici e non più i pazienti e, l’ambizione di questo progetto di arrivare ad attrarre il 70% di utenza da fuori regione.

Se c’è una specialità che in Asl 5 è sempre stata considerata "un fiore all’occhiello" è proprio Oculistica e il dietro front del dottor Postorino – che dopo aver lasciato il nosocomio sarzanese ha deciso di farvi rientro nel giugno dello scorso anno – è motivo di gioia non solo per l’azienda sanitaria locale ma, soprattutto, per l’utenza che presto potrà contare non soltanto su un nuovo microscopio chirurgico, ma anche su un incremento dell’organico. "Se attualmente possiamo contare su 5 medici, 7 infermieri, 1 oss e 3 ortottisti – ha spiegato Cavagnaro – entro la fine di maggio i medici in forza in Oculistica arriveranno a 7 con un ampliamento del personale rispetto al periodo pre pandemia. Ad aprile una dottoressa rientrerà dalla maternità, mentre un nuovo medico, reclutato non facilmente dalla graduatoria di asl 3, arriverà da noi per restare".

Una squadra giovane e competente quella dell’Oculistica sarzanese coordinata da Angelica Marcianò, ex strumentista della sala operatoria, che ha deciso di dedicarsi proprio a quella specialità che è in grado di fornire una risposta all’utenza a 360 gradi. I pazienti che afferiscono all’oculistica del San Bartolomeo vanno da 0 ai 100 anni: esiste infatti anche un ambulatorio di neonatologia oculistica dove – a seguito del primo screening pediatrico – vengono dirottati i neonati che necessitano di un consulto ulteriore arrivando a una copertura che oscilla tra le 20 e le 30 visite mensili.