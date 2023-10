La ’Ferrara’ cambia look, campo in erba sintetica. Lavori da 700mila euro

Ameglia (La Spezia), 6 ottobre 2023 – E’ rimasto uno dei pochi campo affezionati al ’vecchio’ calcio. Quei terreni di gioco che l’erba la vedono per poche settimane in avvio di preparazione estiva e che durante la stagione tra pioggia e gelate notturne diventano davvero al limite della praticabilità. E tante volte nel corso degli anni la ’Ferrara’ di Ameglia, struttura calcistica coperta dall’ombra della collina di Montemarcello, ha lasciato a riposo forzato diverse partite.

Il progetto di riqualificazione della struttura era stato avviato qualche anno fa, ma si era fermato alla ristrutturazione degli spogliatoi e magazzino: interventi comunque indispensabili considerata l’età dei locali e i segni del tempo tenendo aperta comunque la porta al campo in sintetico. Adesso la giunta ha amegliese ha approvato il progetto esecutivo che riguarda la trasformazione del terreno di gioco in erba naturale con un tappeto artificiale omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il Comune dovrà presentare entro il 10 ottobre la domanda di finanziamento aperto dal Dipartimento per lo Sport nell’ambito del progetto governativo ’Sport e periferie’ riproposto per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700 mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente. Il Comune è proprietario dell’impianto sportivo denominato ’La Ferrara’ dove attualmente gioca una squadra di prima categoria, la neo promossa Amegliese, oltre al Montemarcello nel campionato amatori Uisp, ma che può essere comunque utilizzato anche per il settore giovanile.

Negli anni il terreno si è deteriorato e necessita di un intervento radicale per questo la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dallo studio tecnico associato Bugliani-Federigi con sede a Sarzana, che prevede un intervento di 500 mila euro per il terreno ai quali vanno aggiunte altre opere collegate alla struttura, impianto di illuminazione e spazi esterni. Il finanziamento richiesto al Ministero è stato di 630 mila con la previsione di aggiunta di 70 mila euro di fondi di bilancio. Oltre al Ministero la richiesta di contributo sarà inoltrata anche a Coni e Regione Liguria.