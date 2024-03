L’acqua simbolo di salute e di ingegno. Alla scoperta del Lunense e del Magra

Acqua fonte di vita e salute, acqua simbolo dell’ingegno dell’uomo, acqua al centro delle sfide del futuro. Tante le accezioni e le letture della passeggiata alla scoperta delle meraviglie idrauliche con un occhio rivolto al futuro e in particolare alla pratica sostenibile di questo bene prezioso che si è tenuta lungo il Canale Lunense e il fiume Magra.

Ad organizzare l’evento, ideato per celebrare la Giornata mondiale ad esso dedicato, il Consorzio di irrigazione e bonifica in collaborazione con la sezione spezzina del Cai e l’associazione provinciale della Lilt, che si sono focalizzate rispettivamente nella cura della camminata in ambiente naturale e nella divulgazione del cibo come prevenzione al tumore. Quindici chilometri attraverso quattro tappe di osservazione hanno coinvolto i circa cinquanta partecipanti partiti dal campo sportivo di Santo Stefano Magra a partire dalla storica Murella, con un’immersione nelle antiche tecniche di ingegneria idraulica al servizio dei mulini ad acqua, per passare al lago ‘Curadi’, dove si è parlato delle canalette da cento anni al servizio dell’irrigazione a sostentamento dell’agricoltura e ancora al vecchio mulino nella piana, esistente, anche se ridotto a rudere e l’asta artificiale irrigua che per 23 chilometri scorre lungo il comprensorio con la sua moderna gestione idrica sostenibile.

In prima fila i presidenti delle tre anime della giornata: per il consorzio Canale Lunense, Francesca Tonelli, che ha evidenziato l’importanza di guardare al futuro con una gestione dell’acqua sostenibile e attenta alle esigenze ambientali; per la sezione spezzina del Cai, Alessandro Bacchioni, che ha ribadito gli obiettivi di queste escursioni, legate alla consapevolezza dell’ambiente e per la Lilt La Spezia Laura Lombardi, che ha sottolineato il valore della lotta contro i tumori, intesa in tutti i suoi aspetti di prevenzione, da portare avanti anche attraverso scelte alimentari consapevoli, come nell’esempio dello spuntino del giorno a base di pane e olio.