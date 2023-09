La valorizzazione della Firmafede: "Nella Fortezza due mostre l’anno"

Un nuovo ingresso per la Fortezza Firmafede e un progetto che mira a collegare adeguatamente le due fortezze sarzanesi. Questo il programma avviato a partire da questa settimana dalla Direzione regionale Musei Liguria a Sarzana. Sono infatti iniziati alcuni giorni fa, con lo smontaggio del casottino posizionato all’ingresso del percorso che conduce alla Fortezza Firmafede, i lavori per la realizzazione della nuova biglietteria adeguata alle necessità e allo straordinario contesto della Cittadella. La nuova biglietteria della Fortezza Firmafede che da alcuni anni sta incrementando il numero delle mostre espositive, come quelle di Bansky, di Obey Giant, e di Salvador Dalì, ospitate nei suoi spazi, sarà finalmente dotata anche di un piccolo bookshop e di un frigo bar. Una richiesta portata avanti da alcuni anni dall’amministrazione Ponzanelli quella di dotare la Cittadella di nuovo biglietto da visita che, grazie a un finanziamento che sfiora i 300 mila euro – e che rientra all’interno di un progetto finanziato con 2,5 milioni di euro del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero della Cultura – sarà finalmente possibile.

"L’obiettivo del progetto – ha specificato la direttrice dei musei liguri Alessandra Guerrini - è quello di far riconoscere le due fortezze di Sarzana e Sarzanello come un sistema fortificato unico, sintesi dell’architettura militare medicea di fine Quattrocento". Grande soddisfazione per il risultato raggiunto che sancisce anche il riconoscimento del lavoro portato avanti negli ultimi anni per rendere la Cittadella uno dei principali centri culturali di Sarzana è arrivata proprio da palazzo Roderio. "Grazie alla Direzione Regionale Musei Liguria per l’attenzione mostrata in questi anni di lavoro per le Fortezze - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli –. Cominciano nuovi lavori, dopo i diversi importanti interventi degli anni precedenti, coerenti alle nostre ambizioni di rendere le nostre fortezze riferimento culturale per l’intero territorio". "Una nuova biglietteria era necessaria all’importante percorso avviato anche in ambito espositivo – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – . Il nostro obiettivo è continuare a promuovere proprio alla Fortezza Firmafede due mostre all’anno: una in periodo autunnale e invernale, e una a cavallo tra la primavera e l’estate, più la mostra nazionale dell’antiquariato. I primi due piani degli spazi della Fortezza sono infatti già stati riqualificati, ma oltre alla nuova biglietteria il progetto consisterà anche in interventi per la messa in sicurezza e per rendere accessibili gli spazi anche alle persone diversamente abili".

Elena Sacchelli