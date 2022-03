La squadra della Liguria è pronta per conquistare il Foro Italico

Sarzana (La Spezia) 3 Marzo 2022 - La Liguria ha deciso i giocatori che parteciperanno alle finali nazionali del torneo di tennis Trna che si disputeranno a Roma. La selezione è arrivata dopo la manifestazione regionale che si è disputata al Tc Sarzana che, primo circolo della Provincia spezzina, ha ospitato il Master grazie all’organizzazione curata dal referente del circuito Pier Aldo Canessa in collaborazione con Vittoria Graziano, Francesco Giordano e Paolo Guelfi. Oltre 90 gli iscritti ai tornei di doppio e singolare che hanno dato vita a ben 60 partite. Alla fine il consuntivo ha premiato con 4 titoli la Provincia spezzina e Genova, 1 per Savona. Ottimo il risultato di Alessandra Pietrelli che ha vinto l’Open femminile di singolare e il doppio in coppia con Giorgia Mori nella finale tutta spezzina contro Sara Bratcher e Costanza Corbani. Nel doppio misto percorso netto di Ursula Fasching e Maurizio Vallesi. Nel singolare classe Open vittoria di Fabio Plicanti su Matteo Marcello che andrà comunque a Roma come del resto gli altri finalisti Laura Garbini nel singolare All Stars e Silvia Peri nel Lim 50. Gli altri tornei hanno visto il successo dei fratelli Biamino nel doppio, Cristina Bregante nel Lim 50, Elisabetta Gifuni e Davide Piazza nei singolari All Stars, tutti tennisti provenienti da Genova, e il sedicenne Gabriele Oragano di Savona nel singolare Lim 50.