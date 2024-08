"La Soffitta dei bambini relegata in piazza Cesare Battisti"

La Soffitta dei bambini, tradizione sarzanese che da decenni consente anche ai più piccoli di poter esporre la propria merce accanto agli espositori della Soffitta in strada, quest’anno è stata spostata dalla tradizionale sede di Santa Maria e "confinata" in piazza Cesare Battisti. Una decisione, quella presa dall’amministrazione Ponzanelli che ha inaugurato il mercatino dei bambini proprio una settimana fa, che ha scatenato perplessità nella cittadinanza e nell’associone politico culturale - e costola del gruppo consiliare omonimo - Sarzana Protagonista.

"Forse la scelta di relegare in Piazza Cesare Battistila Soffitta dei bambini è stata presa per tutelare il commercio di una Soffitta sempre più desolante e sempre più deserta? – incalza Laura Tonarelli, presidente dell’associazione –. Il risultato è davvero desolante dal momento che anche l’insegna che segnala il mercatino è nascosta dalle piante e tutta accartocciata".

La scarsa illuminazione e soprattutto la vicinanza alle auto posteggiate nella centralissima puiazza Garibaldi, non convincono affatto l’associazione di centro sinistra che rincara la dose. "Non si poteva fare uno sforzo in più? - prosegue Tonarelli -. I bambini sono accalcati sul monumento di piazza Garibaldi, tra il transito di una macchina e l’altro, e con i veicoli parcheggiati proprio di fronte a carte Pokemon e giochi da tavolo come se dessero fastidio". E Laura Tonarelli conclude: " Quella della Soffitta dei bambini, inaugurata dall’amministrazione Ponzanelli come se fosse una grande novità, è in realtà una tradizione da sempre legata alla manifestazione che valorizza i piccoli cittadini e alle cui esigenze bisognerebbe rispondere con più serietà e meno approssimazione.

Elena Sacchelli